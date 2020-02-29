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Семак: в матче с «Локомотивом» было много спорных судейских решений
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Было много спорных решений, а какими они были, наверное, решать другим людям.В источнике
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Сергей Семак: «В принципе, результат справедлив»

ФК Зенит 13:59
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Вопрос по новому контракту Семака близок к разрешению. Руководство «Зенита» сделало конкретное предложение

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Семак: «„Зенит“ играл против одной из лучших команд чемпионата России. Было сложно»

Sport24.ru 13:28 
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