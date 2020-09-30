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Семак вступился за жену, втянутую в фэйковый скандал
Петербургский дневник
  • Пятый канал0:39
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вступился за свою супругу Анну, втянутую в фэйковый скандал.В источнике
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Семак о шуточной переписке его жены с Влашичем: «На Sports.ru опубликовали фальсифицированную переписку. Это не смешно»

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