Семак высказался об интересе итальянских клубов к Азмуну

Как сообщает Сергей, он всегда поймет, если игрок захочет расти дальше, поэтому он не будет против того, чтобы отпустить Азмуна в другой клуб. Дополнительно тренер подчеркнул, что такое возможно, только при условии, что предложение устроит как игрока, так и команду, в которой тот сейчас находится.