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Семак высказался об интересе итальянских клубов к Азмуну
Sportbox.RU
  • Piter.tv0:20
Как сообщает Сергей, он всегда поймет, если игрок захочет расти дальше, поэтому он не будет против того, чтобы отпустить Азмуна в другой клуб. Дополнительно тренер подчеркнул, что такое возможно, только при условии, что предложение устроит как игрока, так и команду, в которой тот сейчас находится.В источнике
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Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Азмуну

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию об интересе к нападающему команды Сердару Азмуну со стороны итальянских клубов.
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