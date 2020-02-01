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Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.В источнике
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Подробнее о событии
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Семак не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Мойка78 11:14 
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Семак о ситуации с Кокориным: «В ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением»

78.ru 11:13
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Семак не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Телеканал Санкт-Петербург 11:04
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