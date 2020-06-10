Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был бы рад снова видеть Александра Кокорина в петербургского команде. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу». В источнике