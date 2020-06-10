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Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был бы рад снова видеть Александра Кокорина в петербургского команде. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».В источнике
С чего всё начиналось
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Сергей Семак: «Моя позиция по Кокорину не изменилась — был бы рад видеть его в „Зените“»

Эксклюзивное интервью главного тренера сине-бело-голубых, который 1 июня заключил с невским клубом новый контракт по схеме «2+1». Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
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Семак: «Зенит» ждет возвращения из аренды Кокорина, Кругового и Мостового

МР7.ру 04:52 
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В «Зените» ждут Кокорина, Анюкова и Кругового

Петербургский дневник 04:39
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Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового

78.ru 04:15
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