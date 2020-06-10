Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был бы рад снова видеть Александра Кокорина в петербургского команде. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».В источнике
С чего всё начиналось
Эксклюзивное интервью главного тренера сине-бело-голубых, который 1 июня заключил с невским клубом новый контракт по схеме «2+1». Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.
Петербургский дневник 04:39