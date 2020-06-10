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Семак о Кокорине: был бы рад вновь видеть его в «Зените»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина. По словам специалиста, он по-прежнему хотел бы видеть форварда в составе «сине-бело-голубых».В источнике
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С чего всё начиналось
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Сергей Семак: «Моя позиция по Кокорину не изменилась — был бы рад видеть его в „Зените“»

Эксклюзивное интервью главного тренера сине-бело-голубых, который 1 июня заключил с невским клубом новый контракт по схеме «2+1». Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
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Семак — о Кокорине: «Был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде»

Sportbox.RU 11:12
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Семак — о Кокорине: «Был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде»

Матч ТВ 11:12
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Семак о Кокорине: «Был бы рад видеть Сашу в „Зените“. Моя позиция не изменилась»

Sports.ru 10:36
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