Семак о Кокорине: был бы рад вновь видеть его в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина. По словам специалиста, он по-прежнему хотел бы видеть форварда в составе «сине-бело-голубых». В источнике