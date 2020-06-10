Семак о Кокорине: был бы рад вновь видеть его в «Зените»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина. По словам специалиста, он по-прежнему хотел бы видеть форварда в составе «сине-бело-голубых».В источнике
С чего всё начиналось
Эксклюзивное интервью главного тренера сине-бело-голубых, который 1 июня заключил с невским клубом новый контракт по схеме «2+1». Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.