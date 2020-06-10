Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был бы рад снова видеть Александра Кокорина в петербургского команде. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» выразил свое отношение к возможному возвращению 29-летнего форварда Александра Кокорина, который выступает на правах аренды в «Сочи» до конца сезона-2019/20. Летом у нападающего заканчивается контракт с клубом из Петербурга.