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Семак заявил, что в «Зените» ждут Анюкова, Кокорина и Мостового
Тульский футбол
  • Телеканал 360°0:56
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был бы рад снова видеть Александра Кокорина в петербургского команде. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».В источнике
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С чего всё начиналось
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Вернется ли Кокорин в «Зенит»? Отвечает Сергей Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» выразил свое отношение к возможному возвращению 29-летнего форварда Александра Кокорина, который выступает на правах аренды в «Сочи» до конца сезона-2019/20. Летом у нападающего заканчивается контракт с клубом из Петербурга.
Спорт-Экспресс 08:54
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Геннадий Орлов: «Продлевая контракт с „Зенитом“, Семак обговорил возвращение Кокорина»

Футбол на Куличках 17:51
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Семак — о Кокорине: «Был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде»

Матч ТВ 11:12
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Семак — о Кокорине: «Был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде»

Sportbox.RU 11:12
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