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Семак заявил о высокой трансферной стоимости российских футболистов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокую трансферную стоимость отечественных футболистов.В источнике
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«Цены на российских игроков невероятные». Семак высказался о новом лимите на легионеров

Sport24.ru 06:41 
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Тренер «Зенита» назвал невероятными цены на отечественных футболистов

NEWSru.com 06:40
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Семак объяснил, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА

Нева Спорт 06:28
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