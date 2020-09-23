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Газета.RuГазета.Ru
«Барселона» объявила о переходе Семеду в «Вулверхэмптон»
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Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду перешел в "Вулверхэмптон", сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Сумма трансфера составила €30 млн плюс €10 млн в качестве бонусов.В источнике
Подробнее о событии
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Защитник «Барселоны» перешёл в «Вулверхэмптон»

Sport.ru 06:30
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«Вулверхэмптон» приобрел у «Барселоны» Семеду

Sport24.ru 05:47 
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«Вулверхэмптон» презентовал Семеду

Матч ТВ 05:42
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