«Барселона» объявила о переходе Семеду в «Вулверхэмптон»

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду перешел в "Вулверхэмптон", сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Сумма трансфера составила €30 млн плюс €10 млн в качестве бонусов.