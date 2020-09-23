НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСемеду подпишет контракт с «Вулверхэмптоном» до 2025 года«Барселона» договорилась о трансфере защитника «Аякса» Деста«Вильярреал» купил защитника «Барселоны» и отправил его в арендуСемеду попрощался с «Барселоной» перед переходом в «Вулверхэмптон»«Барселона» согласовала контракт с защитником «Норвича»ГлавноеРудковская прокомментировала публикацию её переписки с Загитовой«Барселона» и «Атлетико» согласовали трансфер Луиса СуаресаУЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку сезонаРФС признал ошибку судьи Карасева в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф ЛЧСоветский спортСемеду стал игроком «Вулверхэмптона»Матч ТВ10Матч ТВГазета.RuODDS.ruГол.руСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руFootballHDRT на русскомФутбол РоссииFootball-fun.ruАнглийский клуб заплатил за игрока около 30 миллионов евро. Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду перешел в «Вулверхэмптон». Португалец подписал контракт до 2023 года, сообщает пресс-служба «волков».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Защитник «Барселоны» перешёл в «Вулверхэмптон»Sport.ru 06:30«Вулверхэмптон» приобрел у «Барселоны» СемедуSport24.ru 05:47 «Вулверхэмптон» презентовал СемедуМатч ТВ 05:42рекламаЕщё по темеСемеду подпишет контракт с «Вулверхэмптоном» до 2025 года«Барселона» договорилась о трансфере защитника «Аякса» Деста«Вильярреал» купил защитника «Барселоны» и отправил его в арендуСемеду попрощался с «Барселоной» перед переходом в «Вулверхэмптон»«Барселона» согласовала контракт с защитником «Норвича»ГлавноеРудковская прокомментировала публикацию её переписки с Загитовой«Барселона» и «Атлетико» согласовали трансфер Луиса СуаресаУЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку сезонаРФС признал ошибку судьи Карасева в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф ЛЧНовости