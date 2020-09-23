Семеду стал игроком «Вулверхэмптона»

Английский клуб заплатил за игрока около 30 миллионов евро. Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду перешел в «Вулверхэмптон». Португалец подписал контракт до 2023 года, сообщает пресс-служба «волков».