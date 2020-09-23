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Семеду стал игроком «Вулверхэмптона»
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Английский клуб заплатил за игрока около 30 миллионов евро. Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду перешел в «Вулверхэмптон». Португалец подписал контракт до 2023 года, сообщает пресс-служба «волков».В источнике
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Защитник «Барселоны» перешёл в «Вулверхэмптон»

Sport.ru 06:30
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«Вулверхэмптон» приобрел у «Барселоны» Семеду

Sport24.ru 05:47 
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«Вулверхэмптон» презентовал Семеду

Матч ТВ 05:42
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