Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»

Игрок «Ахмата» и национальной команды России Андрей Семенов сообщил о массовом заражении футболистов грозненского клуба. В конце января, на сборах практических всех скосило, и меня тоже. Были кашель, недомогание и температура.