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Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
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Игрок «Ахмата» и национальной команды России Андрей Семенов сообщил о массовом заражении футболистов грозненского клуба. В конце января, на сборах практических всех скосило, и меня тоже. Были кашель, недомогание и температура.В источнике
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С чего всё начиналось
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Андрей Семенов: «Возможно, в январе почти вся команда переболела коронавирусом»

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в интервью Sportbox.ru рассказал, почему решил переждать пандемию в Краснодаре, обрадовался возобновлению чемпионата в Германии, а также назвал причины неудачных результатов «Ахмата» в этом сезоне.
Sportbox.RU 00:40
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Футболист «Ахмата» сообщил о массовом заболевании игроков в январе

РБК 05:36
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Семёнов предположил, что игроки «Ахмата» переболели коронавирусом зимой

Sport.ru 04:30
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Семенов считает, что «Ахмат» переболел коронавирусом зимой

Спорт день за днем 04:27
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