Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
Игрок «Ахмата» и национальной команды России Андрей Семенов сообщил о массовом заражении футболистов грозненского клуба. В конце января, на сборах практических всех скосило, и меня тоже. Были кашель, недомогание и температура.В источнике В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил.
С чего всё начиналось
Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в интервью Sportbox.ru рассказал, почему решил переждать пандемию в Краснодаре, обрадовался возобновлению чемпионата в Германии, а также назвал причины неудачных результатов «Ахмата» в этом сезоне.