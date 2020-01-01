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Юрий Семин: Фарфан и Антон Миранчук не сыграют с «Зенитом»
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Наставник «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии игроков перед 20-м туром чемпионата России. «Железнодорожники» в гостях встретятся с «Зенитом».В источнике
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Как сыграют «Зенит» и «Локомотив». Выбыл Дзюба, значит, потеряет место в составе и Дуглас Сантос?

Спорт день за днем 14:06
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Фарфан и Антон Миранчук не сыграют против «Зенита»

Sportbox.RU 08:16
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Фарфан и Антон Миранчук не сыграют против «Зенита»

Матч ТВ 08:16
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