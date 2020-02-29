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Семин: «Фарфан и Антон Миранчук не сыграют с „Зенитом“»
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Главный тренер «Локомотив» Юрий Семин перед матчем с «Зенитом» рассказал о состоянии здоровья игроков.В источнике
Подробнее о событии
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Ожидается жесткий «низ», у Семина просто нет выбора. Прогнозы на «Зенит» — «Локомотив»

Sport24.ru 18:35 
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Семина опять отвлекают отставкой, но он думает только о «Зените»

Спорт день за днем 11:08
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Фарфан и Антон Миранчук не сыграют против «Зенита»

Матч ТВ 08:16
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