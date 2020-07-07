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Газета.RuГазета.Ru
Семин: Кикнадзе настраивал игроков против меня
Sports.ru
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  • RT на русском
  • Футбол России
Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин заявил о том, что генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе настраивал против него футболистов.В источнике
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Подробнее о событии
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Семин: Кикнадзе настраивал игроков против меня

Газета.Ru 08:48
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Сёмин заявил, что Кикнадзе настраивал против него футболистов «Локомотива»

RT на русском 08:44
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Сёмин обвинил Кикнадзе в том, что тот настраивал игроков против тренера

Футбол России 08:43
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