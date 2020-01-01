Семин анонсировал отставку Кикнадзе

Кикнадзе, по словам Юрия Павловича, решил с ними воевать. Сейчас, по прогнозу Семина, «Локомотив» потеряет часть зрительской аудитории. В конечном итоге конфликт с фанатами приведет к отставке Кикнадзе.