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Семин анонсировал отставку Кикнадзе
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
Кикнадзе, по словам Юрия Павловича, решил с ними воевать. Сейчас, по прогнозу Семина, «Локомотив» потеряет часть зрительской аудитории. В конечном итоге конфликт с фанатами приведет к отставке Кикнадзе.В источнике
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Семин о «Локо»: «Может, они взяли другого тренера, потому что я не расшифровывал каждое упражнение»

Sports.ru 17:06
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Семин анонсировал отставку Кикнадзе

ProstoProSport 16:44 
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Юрий Семин: «То, что Кикнадзе сейчас воюет с болельщиками, приведет к тому, что ему придется уйти»

Матч ТВ 16:38
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