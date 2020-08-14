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Семин дал прогноз на выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал прогноз на выступление питерского «Зенита» в Лиге чемпионов.В источнике
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Семин дал прогноз на выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

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