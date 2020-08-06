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Сёмин подколол «Локомотив» в связи с уходом Фарфана
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Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин опубликовал остроумное обращение, адресованное покинувшему московский клуб нападающему Джефферсону Фарфану.В источнике
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Сёмин обратился к Фарфану: «Не обижайся, „Локомотиву“ и Хвича не подошёл»

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Семин – Фарфану: «Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошел»

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Семин попрощался с Фарфаном и высмеял трансферную политику «Локомотива»

Газета.Ru вчера в 22:04
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