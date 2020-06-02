Семин может возглавить «Арсенал»

В следующем сезоне Юрий Семин может возглавить «Арсенал», утверждает «Спорт-Экспресс». Контракт Игоря Черевченко с тульским клубом истекал 31 мая и был продлен только до конца нынешнего сезона.