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Семин может возглавить «Арсенал»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Piter.tv0:20
В следующем сезоне Юрий Семин может возглавить «Арсенал», утверждает «Спорт-Экспресс». Контракт Игоря Черевченко с тульским клубом истекал 31 мая и был продлен только до конца нынешнего сезона.В источнике
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Магомед Адиев: «Ни с кем из „Арсенала“ я не контактировал»

Sportbox.RU 08:50
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Магомед Адиев: «Ни с кем из „Арсенала“ я не контактировал»

Матч ТВ 08:50
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Адиев: «Ни с кем из „Арсенала“ я не контактировал, но предложение возглавить любой клуб РПЛ рассмотрю»

Sport24.ru 08:16 
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