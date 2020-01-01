Семин может возглавить «Арсенал»
По информации портала "Спорт-Экспресс" Юрий Сёмин, 31 мая завершивший работу на должность главного тренера в профессиональном футбольном клубе "Локомотив", может возглавить тульский коллектив "Арсенал". Отметим, что в данный момент наставником тульского коллектива является Игорь Черевченко.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал». 31 мая у 73-летнего специалиста закончился контракт с «Локомотивом».