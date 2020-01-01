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Семин может возглавить «Арсенал»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Piter.tv0:20
По информации портала "Спорт-Экспресс" Юрий Сёмин, 31 мая завершивший работу на должность главного тренера в профессиональном футбольном клубе "Локомотив", может возглавить тульский коллектив "Арсенал". Отметим, что в данный момент наставником тульского коллектива является Игорь Черевченко.В источнике
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С чего всё начиналось
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В следующем сезоне Семин может возглавить тульский «Арсенал»

Как стало известно «СЭ», Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал». 31 мая у 73-летнего специалиста закончился контракт с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 05:36
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Семин может возглавить «Арсенал»

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СМИ: В следующем сезоне тульский «Арсенал» может возглавить Юрий Сёмин

ГТРК Тула 06:34 
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