Семин может возглавить «Арсенал»

По информации портала "Спорт-Экспресс" Юрий Сёмин, 31 мая завершивший работу на должность главного тренера в профессиональном футбольном клубе "Локомотив", может возглавить тульский коллектив "Арсенал". Отметим, что в данный момент наставником тульского коллектива является Игорь Черевченко.