НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Семин назвал Кварацхелию большой потерей для «Локомотива»
LiveResult.Ru
  • LiveResult.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Матч ТВ
Напомним, что Кварацхелия является воспитанником "Локомотива". Семин назвал грузинского футболиста лучшим игроком матча в Екатеринбурге.В источнике
Подробнее о событии
alt

Сёмин: «Это была большая потеря „Локомотива“, когда не подписали Кварацхелию»

Евро-футбол.ру 10:45
alt

Семин назвал Кварацхелию большой потерей для «Локомотива»

ProstoProSport 10:36 
alt

Семин - о Кварацхелии: это была большая потеря «Локомотива», когда его не подписали

Футбол России 10:02
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости