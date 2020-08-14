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Семин назвал способ решения проблемы с судейством в России
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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал судейские скандалы в российском футболе.В источнике
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Семин призвал ужесточить наказание футбольных арбитров за ошибки

РБК спорт 09:13
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Семин назвал грубейшей ошибку судей в матче «Спартак» — «Сочи»

Metaratings 08:19
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Семин назвал способ решения проблемы с судейством в России

РИА Новости 07:30
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