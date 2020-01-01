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Семин не исключил, что может завершить тренерскую карьеру
Футбол России
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  • Metaratings
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о возможном продолжении карьеры.В источнике
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Семин рассказал, планирует ли он посещать матчи «Локомотива»

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