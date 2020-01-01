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Семин не исключил, что может завершить тренерскую карьеру
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о возможном продолжении карьеры.В источнике
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Юрий Сёмин: в ближайшем будущем не пойду на матч «Локомотива»

Чемпионат 19:14
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Сёмин прокомментировал информацию о завершении тренерской карьеры

Sport.ru 17:29
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Семин не исключил, что может завершить тренерскую карьеру

Матч ТВ 17:11
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