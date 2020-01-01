НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЮрий Семин: Кикнадзе настраивал против меня игроков «Локомотива»Семин раскритиковал «Локомотив» за назначение НиколичаЮрий Семин: «Никто и никогда по Миранчуку ко мне не обращался»Юрий Семин: «Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на пост спортивного директора „Локомотива“»Семин анонсировал отставку КикнадзеГлавное«Спартак» подтвердил отставку Цорна«Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате РоссииГуберниев оценил отказ Квята преклонить колено«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу ГайчаSportbox.RUСемин не исключил, что может завершить тренерскую карьеруМатч ТВ2Матч ТВProstoProSportБывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о возможном продолжении карьеры.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сёмин прокомментировал информацию о завершении тренерской карьерыSport.ru 17:29Семин не исключил, что может завершить тренерскую карьеруМатч ТВ 17:11Семин не исключил, что может завершить тренерскую карьеруSportbox.RU 17:11рекламаЕщё по темеЮрий Семин: Кикнадзе настраивал против меня игроков «Локомотива»Семин раскритиковал «Локомотив» за назначение НиколичаЮрий Семин: «Никто и никогда по Миранчуку ко мне не обращался»Юрий Семин: «Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на пост спортивного директора „Локомотива“»Семин анонсировал отставку КикнадзеГлавное«Спартак» подтвердил отставку Цорна«Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате РоссииГуберниев оценил отказ Квята преклонить колено«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу ГайчаНовости