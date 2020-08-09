Юрий Семин отреагировал на видео с пьяным футболистом «Локомотива»
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что несколько футболистов московского клуба устроили вечеринку с употреблением алкоголя за два дня до матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (11 августа).В источнике Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым.Sports.ru09:45
С чего всё начиналось
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что футболиста московской команды Станислава Магкеева засняли пьяным в компании бывшей жены экс-форварда сборной России Александра Кержакова на вечеринке за два дня до игры.