Юрий Семин отреагировал на видео с пьяным футболистом «Локомотива»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что несколько футболистов московского клуба устроили вечеринку с употреблением алкоголя за два дня до матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (11 августа).