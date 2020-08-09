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Юрий Семин отреагировал на видео с пьяным футболистом «Локомотива»
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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что несколько футболистов московского клуба устроили вечеринку с употреблением алкоголя за два дня до матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (11 августа).В источнике
Юрий Семин
футболист
Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым.Sports.ru09:45
С чего всё начиналось
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«При мне такого не было». Семин отреагировал на видео с пьяным футболистом «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что футболиста московской команды Станислава Магкеева засняли пьяным в компании бывшей жены экс-форварда сборной России Александра Кержакова на вечеринке за два дня до игры.
Sport24.ru 09:26 
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Сёмин отреагировал на видео с пьяным футболистом «Локомотива»: «При мне такого не было»

Sport.ru 10:14
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Семин прокомментировал с пьяным игроком «Локомотива» Магкеевым

Футбол России 09:47
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Семин отреагировал на видео с пьяным полузащитником «Локомотива» Магкеевым

Metaratings 09:45
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