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Семин не знает, продолжит ли тренерскую карьеру
Футбол России
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что на данный момент не решил, хочет ли он продолжать тренерскую карьеру.В источнике
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Семин о конце карьеры: «Не могу ответить, не созрел. Не будет предложений – поиграю в теннис»

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Юрий Сёмин: в ближайшем будущем не пойду на матч «Локомотива»

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Сёмин прокомментировал информацию о завершении тренерской карьеры

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