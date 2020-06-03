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Бомбардир.руБомбардир.ру
Семин опроверг информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»
Life.ru
  • Piter.tv0:20
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что не ведет переговоров о возможном назначении на пост главного тренера тульского «Арсенала».В источнике
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Юрий Семин заявил, что не ведет переговоров с «Арсеналом»

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