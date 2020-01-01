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Сёмин: постараюсь ответить на все ваши вопросы после 31 мая
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, который покинет клуб 31 мая, обратился к болельщикам.В источнике
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Подробнее о событии
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Семин назвал дату, когда ответит на все вопросы по поводу своего ухода

Sportbox.RU 13:07
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Сёмин ответит на вопросы болельщиков после 31 мая

Metaratings 13:00
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Сёмин опубликовал первое сообщение в Instagram после вынужденного ухода из «Локомотива»

Евро-футбол.ру 12:48
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