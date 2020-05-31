Семин отказался комментировать последний день работы в «Локомотиве»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отказался комментировать свой последний день работы на посту "железнодорожников". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на специалиста. Ранее "Локомотив" объявил о решении не продлевать контракт с 73-летним Семиным.В источнике
С чего всё начиналось
Юрий Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локомотивом». Напомним, сегодня, 31 мая, специалист проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников».