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Семин отказался комментировать последний день работы в «Локомотиве»
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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отказался комментировать свой последний день работы на посту "железнодорожников". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на специалиста. Ранее "Локомотив" объявил о решении не продлевать контракт с 73-летним Семиным.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Пусть говорит Кикнадзе». Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локо»

Юрий Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локомотивом». Напомним, сегодня, 31 мая, специалист проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников».
Чемпионат 09:26
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Николич должен был ехать в Катар, но Кикнадзе увидел в нем Моуринью. Балканские тренеры всегда странно попадали в Россию

Матч ТВ 11:58
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Сёмин – о последнем дне контракта: всё к Кикнадзе

Metaratings 10:52
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Сёмин: «Последний день в „Локомотиве“? Все вопросы к Кикнадзе»

Sport.ru 09:58
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