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Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не принял предложение совета директоров команды стать почётным наставником.В источнике
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«Не исключаю, что Семин еще вернется». Бывший капитан «Локо» — об отставке Палыча

Матч ТВ 03:11
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Семин отказался стать почетным главным тренером «Локомотива»

Sports.ru вчера в 13:59
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Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»

Чемпионат вчера в 12:26
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