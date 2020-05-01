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Семин отреагировал на обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»
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Наставник «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать заявление гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе к болельщикам клуба.В источнике
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"Сёмин – легенда "Локомотива"! Кикнадзе обратился к фанатам железнодорожников

Sport.ru 08:59
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Семин отреагировал на обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»

Metaratings 09:25
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Кикнадзе ответил на обращение болельщиков в поддержку Семина

Sport24.ru 07:59 
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