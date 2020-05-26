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Семин отреагировал на слова Дзюбы о его уходе из «Локомотива»
Metaratings
  • Городовой0:49
Российский тренер Юрий Семин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о решении руководства «Локомотива» не продлевать с ним контракт.В источнике
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