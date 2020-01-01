НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Российская газета
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном уходе Сёмина

Sport.ru 03:58
alt

В «Локомотиве» сравнили информацию об уходе Сёмина с надписями на заборах

Чемпионат 03:38
alt

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном уходе Семина

Спорт-Экспресс 03:25
реклама
Главное
Новости