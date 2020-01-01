НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСемин: Кикнадзе настраивал игроков против меняСемин раскритиковал «Локомотив» за назначение НиколичаСемин анонсировал отставку КикнадзеСемин сравнил Алексея Миранчука с ХаверцемГлавное«Спартак» уволил гендиректора Томаса Цорна«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в матче РПЛКокорин прилетел с «Сочи» на матч против «Зенита»«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу ГайчаГуберниев оценил отказ Квята преклонить коленоSportbox.RUСемин подвел итоги работы на посту главного тренера «Локомотива»Sports.ru4Sports.ruМатч ТВФутбол РоссииSoccer.ruБывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги своей работы на этом посту.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сёмин: мы начали с 11-го места, я свою работу в «Локомотиве» сделал хорошоФутбол России 16:42Юрий Семин: «Начали с 11-го места, не было никакой экономики, зрителей приписывали до 8 тысяч»Sports.ru 16:38Семин подвел итоги работы на посту главного тренера «Локомотива»Матч ТВ 16:33рекламаЕщё по темеСемин: Кикнадзе настраивал игроков против меняСемин раскритиковал «Локомотив» за назначение НиколичаСемин анонсировал отставку КикнадзеСемин сравнил Алексея Миранчука с ХаверцемГлавное«Спартак» уволил гендиректора Томаса Цорна«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в матче РПЛКокорин прилетел с «Сочи» на матч против «Зенита»«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу ГайчаГуберниев оценил отказ Квята преклонить коленоНовости