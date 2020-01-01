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Семин подвел итоги работы на посту главного тренера «Локомотива»
Sports.ru
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  • Футбол России
  • Soccer.ru
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги своей работы на этом посту.В источнике
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Сёмин: мы начали с 11-го места, я свою работу в «Локомотиве» сделал хорошо

Футбол России 16:42
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Юрий Семин: «Начали с 11-го места, не было никакой экономики, зрителей приписывали до 8 тысяч»

Sports.ru 16:38
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Семин подвел итоги работы на посту главного тренера «Локомотива»

Матч ТВ 16:33
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