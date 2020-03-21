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«Локомотив» определился с новым главным тренером
Матч ТВ
  • Мой Брянск1:07
Стало известно, кто по окончании сезона сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера московского "Локомотива". По информации венгерского ресурса Nemzeti Sport, новым наставником "железнодорожников" станет Марко Николич.В источнике
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С чего всё начиналось
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию венгерского издания Nemzeti Sport о том, что Юрия Семина на посту тренера команды может сменить сербский специалист Марко Николич.
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