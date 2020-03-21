«Локомотив» определился с новым главным тренером
Стало известно, кто по окончании сезона сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера московского "Локомотива". По информации венгерского ресурса Nemzeti Sport, новым наставником "железнодорожников" станет Марко Николич.В источнике
С чего всё начиналось
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию венгерского издания Nemzeti Sport о том, что Юрия Семина на посту тренера команды может сменить сербский специалист Марко Николич.