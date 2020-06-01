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Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставку
Sports.ru
  • Piter.tv0:20
  • Городовой0:56
  • Мой Брянск1:02
«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», заявил он, пояснив, что имеет в виду генерального директора и совет директоров в полном составе.В источнике
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«Спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!» Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо»

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