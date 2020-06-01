Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставку
«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», заявил он, пояснив, что имеет в виду генерального директора и совет директоров в полном составе.В источнике
С чего всё начиналось
Подробнейшая беседа с 73-летним тренером, которого убрали из «Локомотива». Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива». Главное Не бойтесь за Юрия Палыча.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
РИА Новости вчера в 03:17