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Семин поздравил «Локомотив» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов
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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил игроков и болельщиков с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Специалист опубликовал в своем Instagram пост.В источнике
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Сёмин поздравил игроков и фанатов «Локомотива» с выходом в Лигу чемпионов

Metaratings 11:47
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Семин поздравил «Локомотив» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов

Газета.Ru 11:15
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Юрий Сёмин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в Лигу чемпионов

Чемпионат 11:10
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