Семин поздравил «Локомотив» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил игроков и болельщиков с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Специалист опубликовал в своем Instagram пост.