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Семин призвал уйти в отставку Кикнадзе и Мещерякова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал уйти в отставку генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.В источнике
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Семин призвал уйти в отставку Кикнадзе и Мещерякова

Metaratings 20:31
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Сёмин призвал руководителей «Локомотива» уйти в отставку

Sport.ru 19:29
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Сёмин: «По каким критериям назначают таких людей, как Кикнадзе и Мещеряков...»

Евро-футбол.ру 17:21
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