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Юрий Сёмин ответил, пожмет ли при встрече руку Кикнадзе и Мещерякову
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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил, пожмет ли руки руководителям московского клуба Анатолию Мещерякову и Василию Кикнадзе, если с ними встретится.В источнике
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Семин призвал уйти в отставку Кикнадзе и Мещерякова

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Сёмин призвал руководителей «Локомотива» уйти в отставку

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