Юрий Сёмин ответил, пожмет ли при встрече руку Кикнадзе и Мещерякову

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил, пожмет ли руки руководителям московского клуба Анатолию Мещерякову и Василию Кикнадзе, если с ними встретится. В источнике