НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию
Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
  • Тульский футбол
  • ТК Звезда
  • ua.Tribuna.com
  • Профиль
  • LiveSport.ru
  • FootballHD
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • Вести.Ru
  • RT на русском
  • Спорт день за днем
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, который в конце мая покинет московский клуб, заявил, что не будет уходить на пенсию. Вчера, 14 мая, стало известно, что "железнодорожники" не будут продлевать контракт с 73-летним специалистом. Его место займет сербский тренер Марко Николич.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Семин после ухода из «Локомотива» не планирует завершать тренерскую карьеру

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин, который покинет клуб по истечении контракта, не собирается завершать карьеру.
ТАСС Спорт вчера в 10:47
Подробнее о событии
alt

Сёмин не будет завершать карьеру после ухода из «Локомотива»

Metaratings вчера в 14:10
alt

Семин: не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!

Футбол России вчера в 13:39
alt

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

Sport24.ru вчера в 13:18 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости