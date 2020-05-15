Семин прокомментировал продолжение своей карьеры после «Локомотива»

В пятницу, 15 мая, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний тренер будет продолжать работать. Сам Семин пока не уточнял, где он планирует трудиться дальше.