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Семин прокомментировал продолжение своей карьеры после «Локомотива»
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В пятницу, 15 мая, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний тренер будет продолжать работать. Сам Семин пока не уточнял, где он планирует трудиться дальше.В источнике
С чего всё начиналось
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Семин после ухода из «Локомотива» не планирует завершать тренерскую карьеру

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин, который покинет клуб по истечении контракта, не собирается завершать карьеру.
ТАСС Спорт вчера в 10:47
Подробнее о событии
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Сёмин не будет завершать карьеру после ухода из «Локомотива»

Metaratings вчера в 14:10
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Семин: не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!

Футбол России вчера в 13:39
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Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

Sport24.ru вчера в 13:18 
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