Семин прокомментировал продолжение своей карьеры после «Локомотива»
В пятницу, 15 мая, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний тренер будет продолжать работать. Сам Семин пока не уточнял, где он планирует трудиться дальше.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин, который покинет клуб по истечении контракта, не собирается завершать карьеру.
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