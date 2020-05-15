Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, который в конце мая покинет московский клуб, заявил, что не будет уходить на пенсию. Вчера, 14 мая, стало известно, что "железнодорожники" не будут продлевать контракт с 73-летним специалистом. Его место займет сербский тренер Марко Николич.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин, который покинет клуб по истечении контракта, не собирается завершать карьеру.
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