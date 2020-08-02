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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.В источнике
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С чего всё начиналось
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Семин — о словах Суркиса, назвавшего тренера «хлюпиком»: «Не вижу никаких оскорблений в свой адрес»

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин отреагировал на высказывание о нем президента украинского клуба Игоря Суркиса.
Sport24.ru вчера в 14:11 
Подробнее о событии
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Сёмин ответил Суркису, который назвал его «хлюпиком»

Metaratings вчера в 16:20
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Семин отреагировал на слова Суркиса в свой адрес

Футбол России вчера в 16:09
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Семин прокомментировал слова Суркиса, назвавшего его «хлюпиком»

РИА Новости вчера в 15:07
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