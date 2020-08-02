Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин отреагировал на высказывание о нем президента украинского клуба Игоря Суркиса.
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