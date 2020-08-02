Семин прокомментировал слова Суркиса, назвавшего его «хлюпиком»

Бывший тренер московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Юрий Семин прокомментировал Sport24 слова президента украинского клуба, который назвал его "хлюпиком". Ранее Суркис заявил, что переезд наставника в Москву был вызван заботой о принадлежащих ему акциях "железнодорожников".