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Семин прокомментировал слова Суркиса, назвавшего его «хлюпиком»
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Бывший тренер московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Юрий Семин прокомментировал Sport24 слова президента украинского клуба, который назвал его "хлюпиком". Ранее Суркис заявил, что переезд наставника в Москву был вызван заботой о принадлежащих ему акциях "железнодорожников".В источнике
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С чего всё начиналось
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Семин — о словах Суркиса, назвавшего тренера «хлюпиком»: «Не вижу никаких оскорблений в свой адрес»

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин отреагировал на высказывание о нем президента украинского клуба Игоря Суркиса.
Sport24.ru 14:11 
Подробнее о событии
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Сёмин ответил Суркису, который назвал его «хлюпиком»

Metaratings 16:20
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Семин отреагировал на слова Суркиса в свой адрес

Футбол России 16:09
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Семин заявил, что не обиделся на президента киевского «Динамо» Суркиса, который назвал его хлюпиком

BetOn 15:38
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