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Зенит — Локомотив 0:0
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был удален в гостевом матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».В источнике
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«Я перетерплю и подожду». Семин выдал огненную пресс-конференцию после удаления с «Зенитом»

Sport24.ru вчера в 16:25 
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«Зенит» — «Локомотив»: поединок в Петербурге завершился нулевой ничьей

ФК Зенит вчера в 12:57
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«Есть предложение от клуба». Семак говорил о контракте, у Семина оставались силы шутить. Все, что окружало матч «Зенит» — «Локо»

Матч ТВ вчера в 16:51
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